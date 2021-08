Erste-Hilfe-Kurse kennt jeder. Dass es auch Letzte-Hilfe-Kurse gibt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Das Angebot im Hospiz Elias ist sehr gefragt, wie die Verantwortlichen sagen. Es geht um Unterstützung am Lebensende.

Ein Letzte-Hilfe-Kurs besteht laut Hospiz Elias aus vier Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten. Die erste beschäftigt sich mit dem Thema „Sterben ist ein Teil des Lebens“. Anschließend geht es um Vorsorgen und Entscheiden sowie um die Frage, wie körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte gelindert werden können. Der vierte Teil heißt „Abschied nehmen“. Denn genau darum geht es bei den Kursen: Menschen an ihrem Lebensende begleiten.

Die meisten Menschen möchten zu Hause sterben und beispielsweise nicht im Krankenhaus. Es brauche daher „eine Verbreiterung des Allgemeinwissens für Letzte Hilfe in der Bevölkerung“, sagt Kursleiterin Miriam Ohl, die gleichzeitig Leiterin des Bildungswerks Hospiz Elias ist.

„Menschen suchen Ansprechpartner“

„Menschen werden in ihrem Alltag, ihren Familien und in ihrem Beruf mit Sterben und Tod konfrontiert und suchen Ansprechpartner und Anleitung“, sagt Ohl. Gleichzeitig seien die Themen Sterben und Tod in der Gesellschaft nach wie vor mit großer Angst und vielen Unsicherheiten behaftet. Die Letzte-Hilfe-Kurse möchten an dieser Stelle unterstützen und seien stark nachgefragt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Wer dabei sein möchte, muss eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Schnelltest nachweisen. Auf Wunsch ist es laut Miriam Ohl auch möglich, online am Letzte-Hilfe-Kurs teilzunehmen.

Termin

Der nächste Kurs findet am Donnerstag, 26. August, von 18 bis 21.30 Uhr statt. Ein weiterer Kurs ist an zwei Donnerstagabenden, 14. und 21. Oktober, jeweils von 19 bis 21 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist das Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12. Anmeldung und Nachfragen per E-Mail an miriam.ohl@hospiz-elias.de. Weitere Infos im Netz unter www.hospiz-elias.de.