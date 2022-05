Beistand am Lebensende, im Sterben und in der Trauer: Das Bildungswerk des Hospiz Elias bietet Ende Mai einen neuen „Letzte Hilfe-Kurs“ an.

Von Andreas Lang

Erfahrene Sterbebegleiter vermitteln Basis-Wissen, um geliebte Menschen im letzten Lebensabschnitt besser umsorgen zu können. Der Letzte-Hilfe-Kurs umfasst vier Module unter den Überschriften: Sterben ist ein Teil des Lebens; vorsorgen und entscheiden; körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte lindern und Abschied nehmen.

„Menschen werden in ihrem Alltag, ihren Familien und in ihrem Beruf mit Sterben und Tod konfrontiert und suchen Ansprechpartner und Anleitung“, erklären die Verantwortlichen den Hintergrund. Dem gegenüber stehe die Auseinandersetzung mit dieser sensiblen Thematik, die bei weitem nicht als ausreichend empfunden werde, da die Themen Sterben und Tod nach wie vor mit Angst und Unsicherheiten behaftet sei.

Im Gegensatz zur Ersten Hilfe fehle oft ein Basis-Wissen und Bewusstsein für die Begleitung am Lebensende, im Sterben und in der Trauer. „Letzte Hilfe“ könne auch ein Beitrag dazu sein, in Würde zuhause sterben zu können – und nicht im Krankenhaus.

Der Kurs findet am Samstag 28. Mai, von 10 bis 14 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Für das Betreten des Hospizes ist ein aktueller negativer Schnelltest und das Tragen einer FFP2-Maske notwendig.

Noch Fragen?



Anmeldung und Nachfragen beim Bildungswerk unter bildungswerk@hospiz-elias.de. Weitere Informationen unter www.hospiz-elias.de.