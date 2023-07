Während Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag der Bundesgartenschau einen Besuch abstattete, riefen Klima-Aktivisten der Letzten Generation zur Straßenblockade auf. Mit einem Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz!“ blockierten mehrere Aktivisten nach eigenen Angaben als Volker Wissing verkleidet zur Mittagszeit den Kaiserring. Die Bundesregierung breche ihr eigenes Klimaschutzgesetz, reklamiert die Letzte Generation. Denn: Im Sektor Verkehr würden die CO 2 -Reduktionsziele deutlich verfehlt, sodass das Verkehrsministerium laut Gesetz ein Klimaschutzsofortprogramm vorlegen müsste. „Minister Wissing weigert sich aber“, so die Aktivisten.