Von der Gartenstadt nach Oggersheim: Unter dem Motto „Mehr Lust auf LU“ geht es am Mittwoch, 5. Juni, 17 Uhr, auf zur letzten „Eisbolle-Tour“ für dieses Jahr. Nach einem Eis und einführenden Worten von Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) am Eiscafé Nessano, Ebereschenweg 18, führt die Radtour durchs Maudacher Bruch nach Oggersheim. Dort empfängt Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) die Teilnehmer am Schillerplatz mit einer weiteren Eiskugel und Infos zum Stadtteil. Organisiert und betreut werden diese kostenfreien Aktionen von der Tourist-Info der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl sind Anmeldungen erwünscht, die ausschließlich über die Tourist-Info am Berliner Platz 1, Telefon 0621 512036, oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich sind.