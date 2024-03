Die letzte Bauphase am Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke beginnt: Wie die Stadt mitteilt, werden von Montag, 11. März, bis Freitag, 22. März, zum Abschluss der Sanierung die Schutzplanken auf der Mannheimer Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke montiert und die Fahrbahnen markiert. Dazu müsse die südliche Brückenauffahrt von der Helmut-Kohl-Allee in Fahrtrichtung Ludwigshafen und die Abfahrt in die Rheinvorlandstraße in Richtung Mühlauhafen gesperrt werden, heißt es weiter. Eine Umleitung soll ausgeschildert werden. Die beiden anderen Brückenzufahrten stehen während dieser Bauphase zur Verfügung. Die Auffahrt von Norden, aus Richtung Jungbusch kommend, in Richtung Ludwigshafen soll uneingeschränkt nutzbar bleiben. Richtung Lindenhof kann der Autoverkehr die Brücke ebenfalls einspurig passieren. Der Verkehr aus Ludwigshafen Richtung Parkring wird laut Stadt mit dem Wechsel in diese letzte Bauphase wieder vollständig freigegeben, sodass die bisherige Umleitung über die Helmut-Schmidt-Brücke entfällt. Wie die Stadt weiter mitteilt, sollen Verkehrsteilnehmer wegen einem weiteren Bauprojekt der MVV im Bereich Parkring/Schleusenweg, die bis voraussichtlich 28. März andauern wird, den Bereich weiträumig umfahren. Die Sanierungsarbeiten am Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke sollen nach Ostern vollständig abgeschlossen sein.