Die Neugestaltung des Vorplatzes am Mannheimer Hauptbahnhof soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Wie die Stadt mitteilte, beginnt am Montag der dritte und letzte Bauabschnitt.

Am Hauptbahnhof beginnt am Montag der dritte und letzte Bauabschnitt, wie die Stadt mitteilte. Es soll eine größere Grün- und Freifläche entstehen. Die Regionalbusse sollen künftig im nördlichen Bereich der Platzfläche halten. Die Taxis werden sich laut Stadt künftig zweispurig aufstellen. Ziel ist ein verbesserter Verkehrsfluss. Weitere Taxiwartezonen sollen in der Heinrich-von-Stephan-Straße eingerichtet werden. Zwei neue Taxihaltepositionen, die direkt im Wendebereich der Busschleife eingerichtet werden, ermöglichen laut Stadt künftig ein sicheres und bequemes Einsteigen. Analog zu den bereits fertiggestellten Flächen entstehen sechs weitere Hochbeet-Grüninseln. Zwei von ihnen sollen als Wartebereich für die Taxen dienen.

Im Zuge der Neugestaltung des Platzes werden die derzeitigen Abstellflächen für Fahrräder in der Wendeschleife entfallen. Alternative Flächen für die Drahtesel seien bereits entstanden, wie die Stadt mitteilte. Zusätzlich sei direkt vor dem Bahnhofseingang eine große Fläche für Nextbike-Leihräder eingerichtet worden. Am östlichen Bahnhofseingang gibt es zudem ein bewachtes Fahrradparkhaus.

Schwierigste Phase 2022

Während der Arbeiten auf dem Bahnhofsvorplatz werden für die Busse Ersatzhaltestellen in der Heinrich-von-Stephan-Straße eingerichtet. Für die Taxen gibt es Ersatzflächen in der Heinrich-Lanz-Straße und in der Hauptbahnhof-Tiefgarage. Das Bauprojekt am Willy-Brandt-Platz hat laut Stadt ein Gesamtvolumen von rund neun Millionen Euro und wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2025 vollständig abgeschlossen sein.

Die schwierigste Phase für die Mega-Baustelle am Mannheimer Hauptbahnhof war die Neustrukturierung der Straßenbahn-Haltestellen. Während einer mehrmonatigen Sperrung im Jahr 2022 mussten sich Reisende und Pendler neu orientieren. Die Sperrung des Knotenpunkts hatte großflächige Umleitungen zur Folge. Mehrere Straßenbahnlinien waren davon betroffen. Die Haltestellen am Hauptbahnhof leistungsfähiger zu machen, galt als Voraussetzung für die Anbindung des neuen Prestige-Stadtteils Franklin im Norden und des Glückstein-Quartiers im Lindenhof. 150 Millionen Euro fließen insgesamt in das Stadtbahnnetz.