„Wir wollen helfen!“ Das sagten viele der Schülerinnen und Schüler der Edigheimer Lessingschule, nachdem sie von den schlimmen Erdbeben in Syrien und der Türkei gehört hatten. „Einen Kuchenbasar zum Sammeln von Spenden zu organisieren, fanden die meisten Kinder dann am besten und es ging in die Planung“, teilt Lehrerin Anja Heberle mit. Mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte seien die Kinder der 3. und 4. Klassen mit Feuereifer dabei gewesen, an vier Terminen wurden in der Pausenhalle die von den Eltern gespendeten Kuchen verkauft. Einen festen Preis gab es dabei nicht, berichtet Heberle, jeder durfte geben, was er wollte. Durch das Engagement sind am Ende 1600 Euro an Spenden zusammengekommen, die zur einen Hälfte jetzt an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ gehen soll, die in Syrien und der Türkei die Erdbebenopfer versorgt. Mit der anderen Hälfte des Geldes soll laut Heberle die Ludwigshafener Partnerstadt Gaziantep unterstützt werden, die von den Erdbeben schwer getroffen wurde.