30 Schulen in Rheinland-Pfalz nehmen am bundesweiten Projekt „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“ teil. Darunter auch die Lessingschule in Edigheim. Die Kinder sollen zu mehr Bewegung an der frischen Luft animiert werden und zusätzlich ihr Selbstbewusstsein für die Bewältigung des Schulwegs ohne Eltern stärken. „Es freut uns, dass sich die Lessingschule aus unserem Stadtteil Edigheim an dem bundesweiten Projekt ,SpoSpiTo-Bewegungs-Pass‘ beteiligt“, sagt Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oppau-Edigheim-Pfingstweide. Es sei eine Aktion, die „wir begrüßen, zumal sie auch zur Entschärfung der teilweise prekären Verkehrssituationen im Umfeld der Schule durch die Elterntaxis beitragen wird“. Ein weiterer Effekt sei, dass die Umwelt geschont und damit etwas für den Klimaschutz getan werde, betonen Scholz, Ortsvorsteher Frank Meier sowie Frank Dudek, Sprecher der SPD-Ortsbeiratsfraktion.