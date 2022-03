Eine Sachspendensammlung für die Ukraine hat in der Lessingschule in Edigheim stattgefunden. Die Eltern haben viele Pakete gepackt, die nun Richtung Osten transportiert werden sollen. Initiiert hat die Aktion der Förderverein der Einrichtung in Zusammenarbeit mit „LUhilft“, einem Verbund aus der Initiative Behinderter und Ihrer Freunde, dem Awo-Stadtkreisverband und dem Arbeiter-Samariter-Bund. An einem einzigen Tag seien weit über 100 Pakete von Eltern zusammengekommen. Diese seien teilweise in ukrainischer Sprache beschriftet worden. „Als Förderverein konnten wir an diesem Tag mehr als zwei Tonnen an Babynahrung, Hygieneartikel, Kekse, Fertigsuppen bis hin zu Tiernahrung für die betroffenen Kriegsflüchtlinge sammeln“, schreiben die Initiatoren in einer Mitteilung. Sämtliche Spenden wurden noch am gleichen Tag an die Initiative „LUhilft“ übergeben, die nun den direkten Weitertransport in die Kriegsregion organisiert.