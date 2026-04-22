Die Entscheidung für die Siegerinnen des Bezirksentscheids beim Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek Ludwigshafen fiel knapp aus. Zwei Mädchen haben das Rennen gemacht.

Lill Larsen aus Bad Bergzabern und Maja Boskovic aus Frankenthal dürfen im Mai an der nächsten Runde des Vorlesewettbewerbs, beim Landesentscheid, teilnehmen. Sie sind die Siegerinnen des Bezirksentscheids in der Stadtbibliothek Ludwigshafen am Montag. Larsen und Boskovic haben sich gegen acht weitere Kandidaten durchgesetzt. Die beiden Zwölfjährigen sind echte Leseratten.

Die beiden Gewinnerinnen: Maja Boskovic (links) aus Frankenthal und Lill Larsen aus Bad Bergzabern sind echte Leseratten. Foto: Claudia Matheis

Larsen schmökert jeden Abend mindestens 45 Minuten. Wer ihr ein Buch schenkt, macht der Sechstklässlerin eine große Freude. Nun hat sie ein neues Exemplar, denn alle Teilnehmer erhielten ein Buch und eine Urkunde für ihre Teilnahme. Die Zwölfjährige, die das Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern besucht, spielt auch Tennis und ist in der Jugendfeuerwehr. Für den Bezirksentscheid hat sie das Buch, „Beste Freunde küsst man nicht“ von der Autorin G.F. Miller gewählt, das ihr von einer Freundin empfohlen wurde. „Von dieser Autorin hatte ich vorher noch nicht vorgelesen, es hat mir gleich gefallen.“

Alle Teilnehmer sind bereits Gewinner

Der Unterschied bei den Vortragenden in Lesequalität und Interpretation war im Bezirksentscheid nicht sehr groß, doch einige Teilnehmer konnten die Aufregung nicht ganz verbergen. Unter den gelesenen Ausschnitten waren Texte aus den Bereichen Krimi, Fantasy und erste Liebe. Die Jury bestand aus dem Sieger des vergangenen Jahres, Johannes Baier, Mundartautorin Edith Brünnler und einer Freien Mitarbeiterin der RHEINPFALZ.

Auch David Nissen vom Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasium musste beim Vorlesen Nervenstärke zeigen. Foto: Claudia Matheis

Zunächst stellten die Schüler ihr Buch vor und beschrieben die Handlung. Sie wählten eine Textstelle und lasen drei Minuten lang vor. Danach sollte aus einem fremden Buch gelesen werden, dabei waren Stimmung und Szene zwei Minuten lang zu erfassen. Gastgeberin Andrea Geisler, Leiterin der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle der Stadtbibliothek Ludwigshafen, versuchte im Vorfeld, die zehn Teilnehmer zu beruhigen. Sie rief ins Gedächtnis, dass sie alle bereits bei den Vorentscheiden mit anderen Sechstklässlern gewonnen haben.

Jede Sekunde zum Lesen genutzt

David Nissen vom Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasium gewann im Dezember den Wettbewerb in seiner Schule. Die Jury im Stadtentscheid nahm er mit seiner Souveränität beim Lesen im Februar ein. Bei der ersten Vorleserunde in der Stadtbibliothek war ihm die Aufregung aber noch anzumerken. Er hatte „Krasshüpfer“ des Autoren Simon van der Geest ausgesucht. Den Fremdtext las er souverän. Für die ersten beiden Plätze reichte es am Ende dennoch nicht ganz.

Die Jurymitglieder, darunter Vorjahressieger Johannes Baier und Edith Brünnler, verfolgten aufmerksam, was die zehn Teilnehmer vorbereitet hatten. Foto: Claudia Matheis

Maja Boskovic hatte eine Stelle aus „Alea Aquarius-Ruf des Wassers“ von Tanja Stewner ausgewählt. Einer von zehn Bänden, in dem es um ein Mädchen und seine Verwandlung im Wasser geht. Die Zwölfjährige mag Fantasy, „aber nicht zu übertrieben“, sagt die Schülerin des Frankenthaler Albert-Einstein-Gymnasiums. Acht dieser Bände habe sie bereits gelesen. Sie nutze jede Sekunde zum Lesen, auch wenn sie irgendwo nur kurz warten müsse. In der Familie gibt es weitere Leseratten, ihre Schwester und ihr Bruder lesen auch gerne. Ihre große Schwester sei bereits beim Lesewettbewerb dabei gewesen. Maja beschäftigt sich außer mit Schule und dem Lesen auch mit Musik und Tanz. Sie spielt Klarinette und Klavier. Jazz-, Latein- und Modern-Dance trainiert sie in verschiedenen Vereinen.

Viele Vorträge fesselten das Publikum, das überwiegend aus Eltern und Geschwistern bestand. Foto: Claudia Matheis

Auf den Landesentscheid freuen sich beide Siegerinnen, obwohl sie wissen, dass der Wettbewerb noch stärker besetzt sein wird als in der Stadtbibliothek. Rund 600.000 Schüler beteiligen sich jedes Jahr am Vorlesewettbewerb. Veranstalter ist die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Die Teilnehmer

Lea Golik (Goethe-Gymnasium Germersheim), Felix Johannes Wallrabenstein (Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn), Fynn Pieper (Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer), Julian Hütter (Realschule Plus Schifferstadt), David Nissen (Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigshafen), Franziska Reis (Freie Montessori Schule Landau), Lill Larsen (Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern), Maja Boskovic (Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal), Frederik Leßmann (Leibniz-Gymnasium Neustadt), Eva Berthold (Leininger-Gymnasium Grünstadt).