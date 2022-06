Der 15. Lesesommer Rheinland-Pfalz startet am 11. Juli. 196 kommunale und kirchliche Bibliotheken bieten ihn landesweit für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an, darunter auch die Stadtbibliothek Ludwigshafen. Ab Dienstag, 5. Juli, kann man sich anmelden. Wer mitmacht, kann kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen. Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung ab. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Club- und eine Bewertungskarte. Jede ausgefüllte Karte nimmt am landesweiten Gewinnspiel sowie an einer Verlosung der Stadtbibliothek teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen.

Hauptgewinn: In den Europapark Rust

Der Hauptgewinn der Landesverlosung ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis. Zum ersten Mal findet für unter Sechsjährige beziehungsweise Kinder mit Leseschwäche der Vorlesesommer statt. Dafür können Kinder Bücher ihrer Wahl vorgelesen bekommen und sollen Bilder dazu malen. Vorlesen darf jede Person. Wurden drei Bücher vorgelesen und Bilder dazu abgegeben, erhalten auch die Vorlesesommer-Kinder eine Urkunde am Ende der Aktion und nehmen an einer separaten Verlosung teil. Bücher können sowohl in der Zentral-, der Kinderbibliothek als auch in den Zweigstellen entliehen werden. Mehr Infos gibt’s im Netz unter www.lesesommer.de.