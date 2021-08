Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, einzelne Bereiche mit kontrollierten Eingängen, eingeschränkte Besucherzahlen – dieses Jahr ist alles anders beim Festival des deutschen Films. Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Verständnis für die coronabedingten Regeln und werden das Filmfestival besuchen? Oder schrecken die Vorgaben Sie ab? Sind Sie jahrelanger Festival-Fan oder stehen Sie einer großen Veranstaltung wie dieser in Pandemiezeiten kritisch gegenüber? Schreiben Sie uns per E-Mail unter Angabe von Name und Wohnort an redlud@rheinpfalz.de. Einige Antworten werden veröffentlicht.