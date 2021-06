Fehlendes Bauland, Luxus-Wohnungen am Rhein, Sozialwohnungsbau und Menschen, die – ob WG, Eigenheim oder Einzimmerwohnung – sehr glücklich in ihren eigenen vier Wänden leben. Mit sechs Artikeln haben wir in unserem RHEINPFALZ-Report „Wohnen in Lu“ in den vergangenen Tagen über diese Themen berichtet. Nun interessiert uns Ihre Meinung: Wie wohnen Sie in Ludwigshafen? Und wie erleben Sie die Wohnungssituation in der Stadt? Sind Sie womöglich gerade auf Wohnungssuche, oder haben Sie Ihr Traum-Zuhause schon gefunden? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften bis Donnerstag, 10. Juni, per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de. Eine Auswahl der Einsendungen werden wir in den Tagen danach veröffentlichen.

