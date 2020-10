Am 29. September 2010, also vor ziemlich genau zehn Jahren, ist die Rhein-Galerie eröffnet worden. Seitdem ist das Einkaufszentrum am Fluss im Wandel. Vor allem in den vergangenen Monaten hat häufiger Mieterwechsel das Center geprägt. Wir möchten von Ihnen wissen: Ist das Center Ihrer Meinung nach Fluch oder Segen für die Innenstadt? Gehen Sie dort häufig einkaufen? Wie ist Ihre Meinung zur Rhein-Galerie? Welche Erlebnisse verbinden Sie mit dem Einkaufszentrum? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihres Namens und Wohnorts an redlud@rheinpfalz.de. Eine Auswahl der Antworten veröffentlichen wir am Dienstag, 13. Oktober.