Die Einführung der Gelben Tonne in der Stadt verlief nicht ohne Probleme. Wie RHEINPFALZ-Leser berichteten, wurden an einigen Stellen die Tonnen für den Verpackungsmüll verspätet oder gar nicht geleert, andere Haushalte hatten erst gar keine Tonne erhalten – oder aber in der falschen Größe. Auch bei Stadtverwaltung und Wirtschaftsbetrieb (WBL) gingen zahlreiche Beschwerden ein. In anderen Straßenzügen wiederum lief die erste Leerung problemlos ab. Und der eine oder andere Ludwigshafener freut sich vielleicht darüber, künftig auf Gelbe Säcke verzichten zu können. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Gelben Tonne gemacht – positiv wie negativ? Schreiben Sie uns bis Mittwoch, 20. Januar, unter Angabe Ihres Namens, Stadtteils und einer Telefonnummer für mögliche Rückfragen per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de. Wir werden einige der Leserzuschriften in der kommenden Woche veröffentlichen.