Ende des Jahres schließen Rathaus und Rathaus-Center ihre Türen – für immer. Das Einkaufscenter samt Verwaltungsturm wird abgerissen. Wir suchen Ihre Erinnerungen an das Gebäude.

Für die einen ist das Ludwigshafener Rathaus ein Stück Stadtidentität und aus der City nicht wegzudenken, das Rathaus-Center unverzichtbarer Treffpunkt oder täglicher Weg vom Hemshof in Richtung Innenstadt. Die anderen fanden Center und Turm noch nie schön. Allen gemeinsam ist: Mit dem markanten Bauwerk sind Erinnerungen verbunden. Sei es der Schritt ins Einwohnermeldeamt, um ganz offiziell Ludwigshafener zu werden, sei es der regelmäßige Besuch im Stadtmuseum, das ebenfalls seinen Sitz im Rathaus-Center hatte. Vielleicht haben Sie im Rathaus standesamtlich geheiratet und verbinden diesen besonderen Tag mit dem Gebäude. Haben Sie vielleicht sogar im Rathaus gearbeitet – sei es bei der Verwaltung oder im Einkaufszentrum? Welche Anekdoten verbinden Sie damit? Hatten Sie ein Lieblingsgeschäft im Center oder erinnern sich an eine besondere Begegnung? Bedeutet der Blick auf den Turm für Sie Heimat?

Abriss der Hochstraße Nord wird einfacher

Die Stadt hat das 1979 eingeweihte Rathaus-Center inzwischen für 46 Millionen Euro gekauft. Im Herbst 2020 beschloss der Stadtrat, Rathaus und Center abzureißen. Das vereinfacht den Abriss der Hochstraße Nord und den Bau einer ebenerdigen Stadtstraße: der Helmut-Kohl-Allee. Das Aus des Gebäudes zum Jahresende 2021 ist deshalb besiegelt.

Wir suchen Ihre Erinnerungen und Anekdoten rund ums Rathaus – lustige, traurige, unvergessliche. Schicken Sie uns Ihre Geschichte, gerne auch mit Foto, unter Angabe von Name und Wohnort an die E-Mail-Adresse redlud@rheinpfalz.de. Bitte geben Sie auch Ihre Telefonnummer für Rückfragen an. Eine Auswahl der Texte und Bilder werden wir veröffentlichen.