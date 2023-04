Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Journalist, Autor und Fernsehmoderator Roger Willemsen war bis zu seinem Tod vor sechs Jahren Schirmherr des Mannheimer Literaturfestivals „Lesen Hören“ und des Afghanischen Frauenvereins. Da ist es nur folgerichtig, dass am Samstag in der Alten Feuerwache in Mannheim bei „Lesen Hören“ vier Frauen vom Leben in Afghanistan kündeten.

Natalie Amiri, ARD-Korrespondentin und Moderatorin des „Weltspiegel“, informierte aus jüngerer und eigener Anschauung. „Über das ganze Land hat sich eine unglaublich