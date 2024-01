Beim Literaturfestival „Lesen Hören“ von 22. Februar bis 10. März in der Alten Feuerwache in Mannheim gibt es auch einige Lesungen für Kinder und Jugendliche.

Gemeinsam mit der Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Mannheim hat die Feuerwache ein Programm mit 18 Lesungen für Kitagruppen, Schulklassen und Familien zusammengestellt. Das Angebot kommt so gut an, dass einige Veranstaltungen schon ausverkauft sind. Noch Tickets gibt es für den Abschluss des Kinder- und Familienprogramms am Sonntag, 10. März, 10 Uhr, im Studio Feuerwache. Der vielfach ausgezeichnete Autor Finn-Ole Heinrich bringt sein Buch „Rüben und Raketen“ mit, das von den besonderen Silvesterritualen einer Familie erzählt.

Von Neuanfängen, Gerechtigkeit und besonderen Talenten handeln die Lesungen, die sich an Kinder und Jugendliche von vier bis 14 Jahren richten. Am Samstag, 9. März, 10 Uhr, geht es mit Nora Hoch im Studio Feuerwache unter dem Titel „Flugstunde mit Meerschweinchen“ um Lu, die ein Geschwisterchen bekommt und ihre Wohnung und ihren besten Freund verlassen muss. „Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?“, fragen Julian Wenzel und Linda Becker am Samstag, 24. Februar, 10 Uhr, am gleichen Ort. Sie erklären nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen die diversen Formen von Gender und Identität. In „Untenrum“ thematisieren Noa Lovis Pfeifer und Linu Lätitia Blatt am Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr, ebenfalls im Studio den selbstbestimmten Zugang zum eigenen Körper.

Im Netz

Das komplette Programm findet man unter www.altefeuerwache.com.