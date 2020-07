Längst sollte der Ludwigshafener „Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Hetzjagd“ abgedreht sein. Doch Corona machte dem SWR einen Strich durch die Rechnung. Seit 23. Juni laufen die Dreharbeiten in Karlsruhe, Baden-Baden und zuletzt auch in Ludwigshafen wieder. In Mannheim haben wir Hauptdarstellerin Ulrike Folkerts am Sonntag zum Interview getroffen.

Wie die Schauspielerin den Abbruch der Dreharbeiten im März erlebt hat, wie es danach weiterging, was Folkerts in der „Corona-Freizeit“ so gemacht hat und was der Mann mit dem Zollstock am „Tatort“-Set treibt, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht über das Gespräch.