Der protestantische Kita-Verbund hat eine EU-Förderung in Höhe von 40.000 Euro an Land gezogen. Einem Erzieher und 17 Erzieherinnen, die in diesem Jahr ihre Ausbildung beenden, wird mit dem Geld eine Reise in Ludwigshafens Partnerstadt Antwerpen und damit der berufliche Blick über den Tellerrand ermöglicht.

„Wie cool wäre es gewesen, wenn ich vor 15 Jahren auch solch eine Möglichkeit bekommen hätte“, sagt Sabrina Wöhlert, die im protestantischen Kita-Verbund die pädagogische