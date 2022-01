Die Organisatoren des Schifferstadter Silvesterlaufes hatten lange gehofft, doch schlussendlich fiel die Veranstaltung auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Kurzfristig entschieden sich Daniel Jalalpoor und sein Team vom LC Schifferstadt den Lauf virtuell durchzuführen.

Das heißt, egal wo auch immer der Läufer gerade in der Welt unterwegs war, konnte er am Schifferstadter Silvesterlauf teilnehmen. Rund 300 Sportler, darunter 50 Kinder und Jugendliche aus allen Teilen Süddeutschlands – von Kaiserslautern bis Heidelberg und sogar aus dem Schwarzwald – standen an der Startlinie, wenn auch nicht gemeinsam. „Wir sind begeistert über die Resonanz und die Unterstützung“, freut sich Cheforganisator Jalalpoor. Den Zehn-Kilometer-Lauf entschied der Ludwigshafener Lennart Nies im Trikot des TV Maikammer. 32:26 Minuten zeigte seine Uhr an. Frauensiegerin Pia Winkelblech schrammte in 40:04 Minuten knapp an der magischen 40-Minuten-Marke vorbei. Über die Fünf-Kilometer-Distanz gewann Lokalmatador Erik Bruer (LC Schifferstadt) in 19:56 Minuten, schnellste Läuferin war die aus Rülzheim stammende Annika Müller in 20:03 Minuten.