Erst als die Vereinskameraden ihm für den couragierten Lauf auf die Schulter klopften, war Lennart Nies klar, dass er den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht hat.

In der Tat: Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:08:32 Stunden über die Halbmarathon-Distanz sicherte sich Nies erstmals den deutschen Meistertitel in der Altersklasse M 40. Damit vollendete er seinen Medaillensatz bei Deutschen Meisterschaften.

„Ab Kilometer zwei waren wir in einer Gruppe von 20 bis 25 Läufer/innen, die gut harmonierte, aber nach Kilometer 15, 16 war mir das Tempo doch etwas zu schnell, weshalb ich ein wenig abreißen ließ“, erzählt Nies und wundert sich am Ende, dass es zur neuen Bestzeit gereicht hat. Auf den letzten Kilometern zog er sogar noch am hohen Favoriten und Titelverteidiger Simon Huckestein (SG Wenden) vorbei und distanzierte ihn um 48 Sekunden auf Rang zwei.

Alle Medaillen zusammen

Vor genau fünf Jahren hatte Nies beim Halbmarathon in München die Silbermedaille geholt, 2023 gab es Bronze bei der DM im Berglauf in Bühlertal. „Das erste Mal den Titel, das ist schon was Besonderes“, freut sich Nies. Zugleich verbesserte er seine persönliche Bestmarke aus dem Jahr 2022 um 22 Sekunden. Möglich machte das die flache Strecke im Herzen der Finanzmetropole und am Mainufer mit Start und Ziel in der Deutschen Bank-Arena. „Ich konnte es nicht glauben, dass es so gut lief. An den Titel hatte ich aber nicht gedacht, das war weit weg“, erzählt der 39 Jahre alte Unternehmensberater aus Ludwigshafen.

„Offensichtlich liegen mir die Rennen nach der intensiven Marathon-Vorbereitung“, stellt Nies fest. Erst vor zwei Wochen hatte er sich im Trikot des Turnvereins (TV) Maikammer zum dritten Mal nach 2022 und 2023 beim Bienwald-Marathon in Kandel den Titel eines Pfalzmeisters gesichert. In der Südpfalz bewältigte Nies die 42,195 Kilometer in 2:24:32 Stunden und verpasste deutlich seine Bestmarke. „Die zweite Hälfte war nicht so geschmeidig, wie ich es bisher gewohnt war“, erinnert er sich an seine Bestzeit von 2:21:55 Stunden, die er in Berlin lief. Der Aufwand war diesmal höher als sonst. Gemeinsam mit Tim Könnel (TuS Heltersberg) und Nico Steißlinger (ABC Ludwigshafen) bildete er immer wieder eine Trainingsgruppe, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten gegenseitig gefordert und angespornt hat.

Straßenlauf in Eisenberg

Schon am kommenden Samstag steht für den gebürtigen Mutterstadter die nächste besondere Herausforderung bevor: die Pfalzmeisterschaft im 10-Kilometer-Straßenlauf in Eisenberg. Dann dürfte es zum Duell um den Titel gegen Nico Steißlinger kommen. Aktuell ist Nies der einzige Läufer, der alle Pfalzmeistertitel besitzt. Noch vor dem Gewinn des Titels im Marathon hatte sich Nies auch zum dritten Mal die Meisterschaft im Berglauf gesichert und geht nach dem Sieg über die Zehn-Kilometer-Distanz im Vorjahr in Herxheim als Titelverteidiger in das kommende Meisterschaftsrennen. „Mein Ziel ist es natürlich, den Titel zu verteidigen, aber ich weiß um die Qualitäten von Nico“, erklärt Nies, der möglichst nah an seine Bestzeit von 31:36 Minuten herankommen möchte. „Die Form ist da, ob es reichen wird, bleibt abzuwarten.“ Dabei sind die zehn Kilometer nicht unbedingt seine Paradedisziplin. Aber der Unternehmensberater war schon immer für eine Überraschung gut. Deshalb peilt er in diesem Jahr eine Einzelmedaille bei der deutschen Meisterschaft im Berglauf in Breitungen an der Werra an – das nächste Edelmetall.

Die Höhepunkte sollen auf internationalem Boden folgen: am 27. Juni ist die Weltmeisterschaft im Berglauf in Tschechien und zum Saisonausklang am 12. Oktober der Chicago-Marathon. In den USA will er seinen sechsten Major vollenden und die begehrte Medaille mit nach Hause bringen. Zu dieser Serie zählen die Marathons in Berlin, London, New York, Boston und Tokio. Nach diesem Marathon will der bald 40-Jährige sich vom leistungsorientierten Marathon zurückziehen und sich dann nur noch auf die kürzeren Strecken konzentrieren. „Der Aufwand für den Marathon ist schon enorm, sodass man beruflich wie privat etwas zurückstecken muss“, erklärt Nies seinen Schritt.