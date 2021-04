Die Polizei ermittelt in einer Diebstahlserie von Fahrzeugteilen. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in einer Tiefgarage in der Philipp-Scheidemann-Straße (Oggersheim) 20 Autos aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden die Lenkräder ausgebaut. Die Täter hatten es auf Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz abgesehen. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen etwas aufgefallen ist. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773. Aus einem weiteren Auto sind in Oggersheim ebenfalls in der Nacht zum Dienstag das Lenkrad samt Airbag gestohlen worden. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein, das in der Stefan-Zweig-Straße geparkt war. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Hinweise zu diesem Fall unter Telefon 0621/963-2222. Bei den Tätern könnte es sich um Profis handeln, die auf Bestellung bestimmte Fahrzeugteile stehlen, die dann weiterverkauft werden. Solche Banden sind bundesweit aktiv und richten einen Millionenschaden an.