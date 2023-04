Unbekannte sind in der Industriestraße (Friesenheim/Nord) in einen abgestellten Wagen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei bauten die Täter das Lenkrad und den Tacho aus und nahmen sie mit. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 4000 Euro. Der Tatzeitraum könne bislang nicht eingegrenzt werden, festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag, 14. April, berichtet die Polizei. Um Hinweise wird gebeten unter Telefon 0621 963-2773.