Kaum ein Schriftsteller balanciert so geschickt zwischen Dichtung und Wahrheit wie Vladimir Kaminer. Nach vier Monaten Auftrittsabstinenz darf der deutsch-russische Kultautor endlich wieder auf die Bühne. Mit Anekdoten aus der Corona-Quarantäne, aktualisierten Märchenfiguren und hausgemachten Laotse-Zitaten ist er in einem Autokino in Heidelberg aufgetreten.

Vergesst die Mund- und Nasenmasken, festes Schuhwerk hilft gegen das Virus! Und vergesst die ganzen wilden Verschwörungstheorien über 5-G-Strahlungen oder Reptiloide! In Russland geht das Gerücht um, Lenin persönlich sei in seinem Mausoleum erwacht, habe kurz eine Runde gedreht und so die ganze Welt auf den Kopf gestellt.

Der Schauplatz mit rund 250 Besuchern könnte leicht das Setting einer Kaminer-Kurzgeschichte abgeben. Im Heidelgarden beim ehemaligen Schwimmbadclub sitzen die einen im Auto eingekuschelt vor der großen Leinwand, die anderen lauschen entspannt auf einer Liege zwischen Sandhügeln und Palmen.

Nur die Zeugen Jehovas wirken glücklich

Kaminer fängt da an, wo für ihn alles aufgehört hat. In Baden-Baden mitten im März, an einem Freitag, dem 13. Statt eine Lesung zu halten, ist er spazieren gegangen. Endzeitstimmung überall, nur die Zeugen Jehovas wirkten glücklich. Sie haben die Apokalypse schließlich schon immer vorhergesagt. „Wie kann ich mich wappnen?“, fragte er einen am Bahnhof. „Mit festem Schuhwerk, es wird glitschig“, gibt ihm die Antwort immer noch Rätsel auf.

Eigentlich war er gerade dabei, ein Buch über die Andersartigkeit Jugendlicher zu schreiben: „Die alles können, aber nichts wollen. Und alles wollen, aber nichts können.“ Rotkäppchen raucht auf dem Balkon, sollte es heißen. Während der Zwangspause aber hat der Autor die Zeit genutzt und einfach einen zweiten Band geschrieben, der demnächst unter diesem Titel erscheinen wird. Denn jetzt rauchte plötzlich ganz Deutschland auf dem Balkon. Nicht alle sind dabei heil aus dem Corona-Nebel gekommen. „Der kleine, von Indern betriebene Mexikaner ,El Kaktus’ hat es geschafft, das große Colosseum-Filmtheater aber nicht. Es gehörte zur Risikogruppe, war schon über 100 Jahre alt, und hatte schon ein paar Vorerkrankungen“, spiegelt Kaminer das große Ganze im Kleinen, auf der Straße vor der eigenen Haustür im Prenzlauer Berg, wider.

„Von Nichts kommt nichts“-Weisheiten

Er wird nostalgisch. Hier hat seine Tochter ihren ersten Kinofilm gesehen. Der kleine Eisbär, ein Kinderstreifen, der sich als „krasser Horror“ entpuppte. Schließlich schwebt das weiße pelzige Knäuel in ständiger Lebensgefahr. Mit seinem schnurrbärtigen Sohn liefert sich der durch „Russendisko“ berühmt gewordene Autor philosophische Debatten. „Wer sich doll beeilt, wird nichts erreichen“, zitiert Kaminer Junior immer wieder den chinesischen Weisen Laotse. „Das soll er vor über 2500 Jahren gesagt haben“, wundert sich der Vater und kontert mit selbstgebrauten „Von Nichts kommt nichts“-Weisheiten, die er ebenfalls dem alten Lehrmeister in die Schuhe schiebt.

Und auch auf den Spuren anderer Ikonen wandelt der seit nun 30 Jahren in Berlin lebende Schriftsteller. In Montreux soll er einen Film über ein Festival, das es nicht gibt, drehen und trifft zumindest in der Vorstellung auf den Helden seiner Jugend: Vladimir Nabokov, der sich einst in ein kleines Hotelzimmer in den Schweizer Bergen zurückzog, um dann vom Jazzfestival gestört zu werden. Gegen eine laute Russendisko, die für gewöhnlich auf die Kaminer-Lesung folgt, hätten die Besucher wohl kaum etwas einzuwenden gehabt. Doch das wird noch dauern. Vorausgesetzt, dass Lenin in seinem Mausoleum zur Ruhe kommt und die ganze Welt wieder auf beiden Füßen in festem Schuhwerk steht.