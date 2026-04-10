Die neue Kulturkoordinatorin Lena Berkler sieht sich als Vermittlerin in der Wormser Gesellschaft.

Vom Bodensee über Heidelberg und London nach Worms: Im Laufe ihres bisherigen Werdegangs durchlief Lena Berkler, die am Bodensee aufwuchs, wichtige Stationen der Persönlichkeitsentwicklung. „Es ist ein Übergang. Mit meinem Vorgänger David Maier teile ich mir eine Stelle. Ich habe den Hauptteil“, erklärt die studierte Kunsthistorikerin, deren Eltern in Worms geboren wurden, bevor Mama und Papa an den Bodensee zogen. Außerdem lebte ihre weltoffene Großmutter in der Nibelungenstadt. Seit 1. Februar ist Lena Berkler, deren Büro sich im zweiten Stock des Rathauses am Marktplatz befindet, die neue Kulturkoordinatorin der Stadt mit dem Drachen und dem Schlüssel-Wappen.

Für Lena Berkler, die gegenwärtig die freie Szene der 87.000-Einwohner-Stadt ergründet, liegt die eigene kulturelle Wiege in Worms am Rhein. Ihr Vorgänger David Maier, der sich weiterhin um das Festival „Jazz & Joy“ kümmern wird, verlegte als Intendant des Mosel Musikfestivals seinen Arbeitsplatz nach Trier. „Meine Großmutter hat mir die Wormser Kultur nähergebracht“, erinnert sich Kulturkoordinatorin Berkler, die Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg studiert hat. Zum Beispiel besaß die literaturbegeisterte Oma, die entsprechend der alten Generation treusorgende Hausfrau und Mutter war, eine umfangreiche Heimbibliothek, die große Faszination auf Lena Berkler ausübte. In den heimischen Regalen der Oma standen farbenfrohe Bildbände, in denen Berkler als Kind nach Herzenslust blätterte. „Das hat mein Interesse geweckt. Es mischen sich die Kunst- und Jugenderinnerungen“, erläutert die 45-Jährige, die mit ihrem Mann zwei kleine Töchter hat. Außerdem unternahm sie mit ihrem Onkel einen Besuch des Käthe Kollwitz Museums in Köln, was während ihrer kulturellen Sozialisation ein inspirierendes Erlebnis für Berkler war, die von 2004 bis 2005 zwei Auslandssemester in London verbrachte.

Voller Tatendrang

Im Hinblick auf ihr vor zwei Monaten angetretenes Amt als städtische Kulturkoordinatorin zeigt sich Lena Berkler, die als Auktionatorin für das Heidelberger Auktionshaus K&K den Hammer schwang, voller Tatendrang. „Ich darf Kultur mitgestalten“, freut sich Geschichtswissenschaftlerin Berkler, die während der Corona-Pandemie künstlerische Leiterin des Kunstvereins Worms war und als eine der ersten Amtshandlungen als Kulturkoordinatorin eine unregelmäßige Kultursprechstunde im Rathaus einführte. Indem Berkler sensitiv die Fühler ausstreckt, möchte sie aktive Kulturschaffende wie Vereine, Initiativen, Verbände und Organisationen kennenlernen. In diesem Zusammenhang nimmt Kulturlotsin Berkler die Anträge für finanzielle Förderungen von gemeinnützigen Vereinen entgegen. „Mit der Kultursprechstunde kann ich andocken“, unterstreicht die Kunstliebhaberin, die ein Faible für den südafrikanischen Gegenwartskünstler William Kentridge hat und für die Mannheimer Kunsthalle tätig war.

Auf diese Weise steuert Netzwerkerin Berkler, die sich als Vermittlerin sieht, um kulturelle Akteure zum kreativen Austausch an einen Tisch zu bringen, die strategische Kulturentwicklung, um vorhandene Strukturen auszubauen. Für das Schmieden von Allianzen. In Bezug auf den Dom zu Worms, die Reformation um Martin Luther, die Nibelungensage, die Weinkultur und Worms als Unesco-Weltkulturstätte des Judentums erkennt Sprachrohr Lena Berkler mit ihrem geschulten Instinkt enormes Potenzial, um belebende Projekte zu gründen. Zum Beispiel bezogen auf den Begriff der Erinnerungskultur. Obwohl die 45-Jährige dieses Wort als schwierig empfindet und eine Verwendung der feinfühligeren Formulierung „gegen das Vergessen“ vorzieht.

Der Deportierten gedenken

Aktuell sammelt die Impulsgeberin Spenden für den Lern- und Gedenkort „Der letzte Weg“ auf dem St.-Albans-Platz vor dem Hauptbahnhof in Worms: Im Gedenken an die von dort aus deportierten Juden im Dritten Reich entsteht auf dem Platz ein Kunstwerk mit geschichtlicher Informationstafel. Um die Erinnerung an die von den Nationalsozialisten verfolgten Menschen wachzuhalten. Der gerade verstorbene Fernsehmacher Alexander Kluge nannte das „Dialektik der Aufmerksamkeit“. Nicht zuletzt bei Jugendlichen möchte Lena Berkler mit dieser Herangehensweise das Bewusstsein schärfen.

Kontakt

Lena Berkler, Kulturkoordinatorin, Stadtverwaltung, Rathaus Zimmer 204, Marktplatz 2, Worms, Telefon 06241 853-1051, E-Mail: lena.berkler@worms.de.

