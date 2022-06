Autofahrer müssen sich auf einer wichtigen Ausfallstraße im Ludwigshafener Norden auf Verkehrsprobleme einstellen. Die Schutzplanken der L523 werden erneuert, die in der Verlängerung der Brunckstraße bei Oppau auf die B 9 führt. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 4. Juli, und sollen etwa drei Monate dauern. Gearbeitet wird im Bereich zwischen der Eisenbahn-Überführung am BASF-Gleis und der Einmündung Friesenheimer- /Brunckstraße. Autofahrern steht stadteinwärts von 9 bis 17 Uhr und stadtauswärts in Fahrtrichtung A 6/Worms von 7 bis 15 Uhr jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.