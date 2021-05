Irene und Ernst Pross feiern Eiserne Hochzeit. Beim Bäckerball erlebten sie 1951 „Liebe auf den ersten Blick“. Sie führten lange eine Bäckerei und freuen sich heute über die Unterstützung ihrer Familie.

Zunächst etwas enttäuscht war das Fräulein Moser vom Bäckerball im Feierabendhaus des Jahres 1951. „Meine Eltern hatten mich mitgenommen, ich hatte extra ein neues Kleid bekommen und verkaufte Lose für die Tombola. Aber ich war zunächst nur selten zum Tanz geholt worden, und so hatte ich hauptsächlich mit meinem Vater getanzt.“ Dann aber trat Bäckerlehrling Ernst Pross auf die Bildfläche, und schon beim ersten Tanz war klar: „Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt Irene Pross noch heute.

Tanzen blieb bis ins hohe Alter ihre Leidenschaft. „Wenn es ginge, würden wir heute noch tanzen“, so Irene Pross, die im Jahr 1934 geboren ist. Vier Jahre später verlobten sich die beiden und heirateten vor 65 Jahren in der Pauluskirche. Somit feiert das Paar am Sonntag seine Eiserne Hochzeit. „Wir feierten unsere Hochzeit nicht so groß, denn im Jahr zuvor waren meine Mutter und der Vater meines Mannes gestorben“, erinnert sich Irene Pross.

Bäckerei bei der Galluskirche

Da hatte Ernst Pross seine Bäckerlehre bei Bäcker Heger schon abgeschlossen und stieg mit ein in die Bäckerei Moser gegenüber der Galluskirche in Friesenheim. Irene Pross hatte die Handelsschule besucht und half ihr Leben lang in der Bäckerei mit. „Die Bäckerei war mein Elternhaus, und wir wohnen heute noch darin“, so Irene Pross. 1970 übernahm Ernst Pross, der 1932 geboren ist, die Bäckerei von seinem Schwiegervater, führte sie bis 1990 an Ort und Stelle fort. Und weil Irene Pross ihr Leben lang mit Kundschaft zu tun hatte und Bäckersfrau aus Leidenschaft war, half sie noch bis zu ihrem 72. Lebensjahr in einem Geschäft am Goerdelerplatz aus.

Die Söhne Ernstfried und Reinhard waren 1956 und 1959 zur Welt gekommen. Die Bäckerei bestimmte ihr Leben, da mussten auch die Söhne mal mithelfen. Trotzdem fand die Familie Zeit zum Wandern in der Pfalz und für Urlaube in Österreich, Tunesien, Bulgarien und Jugoslawien. Später kam das Jubelpaar sogar bis nach Australien, Neuseeland und Thailand.

„Die größte Freude“

In seiner Freizeit sang Ernst Pross bei den Bäckersängern und traf sich mit den Bäckerkeglern, seine Frau begleitete ihn gerne. Später engagierte sich Ernst Pross bei der Chorgemeinschaft Friesenheim, und seine Frau ging in die Gymnastikstunde. Dass zurzeit alle Kontakte wegen Corona eingeschlafen sind, tut Irene Pross sehr leid. „Aber unsere Söhne und Schwiegertöchter sorgen so gut für uns“, schwärmt Irene Pross. Und dann sind da noch die beiden Enkelsöhne Lucca und Nelson. „Die beiden sind für mich die größte Freude“, schwärmt Irene Pross ganz verliebt.

Dass sie den Tag ihrer Eisernen Hochzeit erleben dürfen, mache sie sehr dankbar. „Wir haben unser ganzes Leben miteinander verbracht, die Arbeitszeit sowie die Freizeit. Nun ist mein Mann körperlich stark eingeschränkt, aber wir dürfen zusammen sitzen, hören Musik und genießen gemeinsam unsere Erinnerungen.“