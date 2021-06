Am Donnerstagabend war ich mal wieder essen, bei meinem Lieblingsitaliener. Es war das erste Mal, seitdem im letzten Herbst die Gaststätten geschlossen hatten. Und was soll ich sagen? Es war einfach herrlich! Wir saßen draußen in der Sonne mit kühlen Getränken in den Händen und den Bäuchen voller Vorfreude auf unser Essen.

Es ist schön, zu sehen, wie sich die Stadt endlich wieder mit Leben füllt. Wenn die Straßencafés wieder ihre Tische und Stühle nach draußen räumen und die Eisdielen die Absperrbänder an ihren Sitzmöglichkeiten entfernen. Überall sitzen gut gelaunte Menschen und unterhalten sich angeregt miteinander. Kinos und Theater dürfen wieder öffnen und Orchester dürfen wieder proben. Auch shoppen ist wieder ohne Termin möglich und Veranstaltungen drinnen und draußen können wieder stattfinden – wenn auch noch mit Auflagen. Seit Donnerstag gibt es auch in Ludwigshafen weitreichende Lockerungen, nachdem die Inzidenzwerte der letzten Tage nach einer langen Hochphase endlich wieder stabil unter der 100er-Marke liegen.

Es liegt eine Leichtigkeit in der Luft, wie ich sie lange nicht gespürt habe. Eine Erleichterung, dass die Mühen der letzten Monate bald ein Ende haben. Eine Ahnung davon, wie das Leben vor der Pandemie einmal war. Eine Vorahnung davon, wie es bald wieder sein wird. Und es wird gut werden.

Im Buch Prediger in der Bibel steht dazu: „Siehe, was ich Gutes gesehen habe: Dass es fein sei, wenn man isst, und trinkt und guten Mutes ist bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne sein Leben lang.“

Der Autor

Florian Grieb (31) ist protestantischer Pfarrer im Kirchenbezirk Ludwigshafen.