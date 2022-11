Frust und Enttäuschung beim Ludwigshafener Lauf-Club sitzen tief, denn der von ihm in der Melm eingerichtete sogenannte Leichte Weg, der erste Weg dieser Art in Ludwigshafen und der zweite überhaupt erst in Rheinland-Pfalz, wurde in den vergangenen Tagen mutwillig zerstört. Unbekannte Vandalen haben die Holzkonstruktion samt Betonsockel mit Gewalt aus dem Boden gerissen und in die Melm geworfen.

Von der abgerissenen Übersichtstafel aus einer wetterfesten und stabilen Aluverbundplatte mit einer Größe von einem Quadratmeter (Wert: 500 Euro) fehlt seitdem jede Spur. Zudem wurden im Laufe der letzten Wochen mehrfach Wegweiser abgerissen und vom Lauf-Club wieder erneuert. Der Schaden beläuft sich inzwischen auf rund 1000 Euro. Der Lauf-Club wird den Diebstahl und die Sachbeschädigung zur Anzeige bringen.

„Lange Vorbereitungen waren umsonst“

„Diese rohe Gewalt, diese Zerstörungswut – was geht in diesen Menschen nur vor? Der Frust bei unseren Mitgliedern sitzt tief. Ein Team von Ehrenamtlichen unseres Vereins hat im Rahmen des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar den ,Leichten Weg’ für die Bürger unserer Stadt gestaltet“, sagt Saskia Helfenfinger-Jeck. Sie ist Ressortleiterin Sport des Lauf-Clubs und zugleich Bewegungsmanagerin für die Stadt der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. „Ehrenamtliches Engagement wird hier mit Füßen getreten, wochenlange Vorbereitungen waren umsonst“, schimpft sie.

Das Schild wurde aus dem Boden gerissen. Foto: kia/Gratis

Barrierearm, einfacher Zugang

Seit der Einweihung Ende September konnten Ludwigshafener auf einem „Leichten Weg“ in der Melm spazieren, joggen, mit dem Kinderwagen oder dem Rollator unterwegs sein. Der erste „Leichte Weg“ in Ludwigshafen ist ein Kooperationsprojekt der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, des Lauf-Clubs und des Seniorenrats der Stadt – finanziell unterstützt mit Mitteln aus dem BASF-Sportspendenprojekt.

„Leichte Wege“ entstehen derzeit in zahlreichen rheinland-pfälzischen Kommunen. Dabei handelt es sich um barrierearme Wegstrecken, die den einfachen Zugang zur Bewegung ermöglichen. Sie haben eine Streckenlänge von maximal fünf Kilometern und zeichnen sich durch gute Erreichbarkeit und/oder Parkmöglichkeiten vor Ort aus. Entlang der Strecke befinden sich Sitzgelegenheiten, die zum Ausruhen und Verweilen einladen.

Auch Wegweiser wurden zuletzt mehrfach abgerissen. Foto: eab

Die Wege können vielfältig genutzt werden, etwa für niederschwellige Bewegungsaktionen, wie beispielsweise die Bewegungssteine oder einen Lauftreff. Am jeweiligen Startpunkt befindet sich eine große Übersichtstafel. Entlang der Strecke weisen kleinere Schilder mit dem „Leichte Wege“-Logo die Richtung.

Aktuell sei es nicht möglich, eine neue Übersichtstafel erstellen zu lassen. „Die finanziellen Mittel sind momentan erschöpft“, erklärt Helfenfinger-Jeck.