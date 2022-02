Die Arbeitslosenzahlen in der Region sind im Januar leicht gestiegen. Der Anstieg sei saisonal bedingt. Dies geht aus der Monatsstatistik der Arbeitsagentur Ludwigshafen hervor.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist für die Wintermonate nicht ungewöhnlich. Beschäftigte in witterungsabhängigen Berufen werden aktuell weniger benötigt. Beendigungen von Arbeitsverträgen zum Jahreswechsel setzen außerdem Arbeitskräfte frei“, sagt Daniel Lips, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Erfreulich sei, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt trotz der Omikron-Welle entspannter zeigt als im Corona-Winter 2020/21.

Die Arbeitslosenquote in Ludwigshafen lag im Januar bei 8,8 Prozent (Dezember: 8,5 Prozent). Das ist weiterhin deutlich höher als der Bundesdurchschnitt von 5,4 Prozent. In der Stadt Ludwigshafen waren im Januar mit 8315 Menschen 312 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat – im Vergleich zum Januar vor einem Jahr sind es aber 1237 Arbeitslose weniger. Im Rhein-Pfalz-Kreis betrug die aktuelle Quote 3,4 Prozent (3,8), in Mannheim 6,9 Prozent (6,6).

Im Januar wurden der Arbeitsagentur Ludwigshafen 807 neue Stellen gemeldet, das sind 339 mehr als vor einem Jahr. Der Stellenbestand umfasst aktuell insgesamt 3789 Jobmöglichkeiten – das sind laut Agentur im Vergleich zum Januar des Vorjahres ein Drittel mehr. „Der Fachkräftemangel ist auch in unserem Bezirk deutlich spürbar“, sagt Agenturchef Lips. Qualifikation und Weiterbildung seien daher wichtig für Arbeitssuchende. Schwierig bleibt es für Langzeitarbeitslose, die über 50 Jahre alt sind. Sie stellen die größte Gruppe unten den Arbeitslosen.