SCHIFFERSTADT. Mit einem neuen Laufkonzept wagt der LC Schifferstadt heute einen ersten Schritt in Richtung Normalität. Erstmals lädt der Verein in Kooperation mit dem Schifferstadter Zeitmessdienstleister de-timing zum Benefizlauf. „Lauf für Deinen Verein (und den Vogelpark)“, lautet das Motto des Präsenzlaufes. Wie eine Laufveranstaltung auch in Zeiten von Corona durchgeführt werden kann, erklären Ramona Klein (57), Vorsitzende des LC Schifferstadt, und Martin Hellige (46), geschäftsführender Gesellschafter von de-timing.