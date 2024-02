Eine 18-jährige Radfahrerin war am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Sedanstraße in Friesenheim unterwegs, als laut Polizei eine 40-jährige Autofahrerin vom Fahrbahnrand losfuhr und die in gleiche Richtung fahrende 18-Jährige touchierte. Die junge Frau stürzte, verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.