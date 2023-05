Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit acht Monaten laufen die Ermittlungen zu einem Mord im Stadtteil Süd. Tatverdächtig sind zwei Männer und eine Frau, die sich wohl im Ausland aufhalten. Jetzt brechen die Ermittler ihr Schweigen: Ein Telefonat brachte alles ins Rollen.

Am 20. November klingelt bei der Polizei in Heilbronn das Telefon. Ein Anrufer gibt einen Hinweis auf ein Verbrechen in Ludwigshafen. Die Beamten alarmieren ihre Kollegen im Präsidium Rheinpfalz.