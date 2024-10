Eine 37-jährige Frau soll eine 51-Jährige in der Nähe der Pferderennbahn im Mannheimer Stadtteil Seckenheim umgebracht haben. Nach dem Fund der Frauenleiche am Montag wurde die Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat das Amtsgericht Mannheim am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen die 37-Jährige wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler bewohnten die Tatverdächtige und die 51-Jährige zuvor gemeinsam eine Wohnung. Warum sie ihre Mitbewohnerin tötete, sei noch unklar. Das Motiv werde ermittelt. Die Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft in einem Gefängnis. Von einem Zusammenhang mit der Tötung einer 36-jährigen Joggerin in Lampertheim am 16. September oder mit weiteren Tötungsdelikten in der Region gehen die Ermittler nicht aus.