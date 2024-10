Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord an einer 51 Jahre alten Frau bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag gegen 8.20 Uhr ist die Leiche in der Nähe der Pferderennbahn im Süden Mannheims gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Eine 50-köpfige Sonderkommission mit dem Namen „Ramus“ ermittle in alle Richtungen, hieß am Dienstagvormittag. Neben kriminaltechnischen Untersuchungen am Fundort der Frau sei das Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin Heidelberg abzuwarten. Bereits am 16. September ist eine Frau im südhessischen Lampertheim getötet worden. Laut Polizei gibt es allerdings keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der aktuellen Tat. Wer im Zeitraum vom Freitag, 11. Oktober, bis Montagmorgen, 14. Oktober, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich rund um den Turfweg in Mannheim gemacht hat, soll sich bei der Kriminalpolizei melden: Telefon 0621 174-4444.