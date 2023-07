[Aktualisiert 17 Uhr] In einem offenen Kabelschacht einer stillgelegten Straßenbahnhaltestelle in einem Tunnel unter dem Rathaus-Center ist nach Angaben der Polizei am Montagmorgen gegen 4 Uhr ein Leichnam gefunden worden. Ein Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) habe bei einem Patrouillengang die Leiche entdeckt, die dort offenbar schon seit einiger Zeit liegen könnte. Die Identität der verstorbenen Person habe daher noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, heißt es weiter von der Polizei, die deshalb noch keine weitere Angaben machen wollte. Wenn feststeht, um wen es sich handelt, müssten auch zunächst die Angehörigen informiert werden. Ein in solchen Fällen übliches Todesermittlungsverfahren ist eingeleitet worden, das Aufschluss darüber geben soll, wie die Person zu Tode kam, beispielsweise bei einem Sturz in den offenen Schacht im Tunnel. Von einem Verbrechen gehen die Ermittler nach einer ersten Einschätzung nicht aus. Auszuschließen sei ebenfalls ein Zusammenhang mit den Brandstiftungen in dem stillgelegten Tunnel im Frühjahr des vergangenen Jahres. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor. Der Leichnam soll in den kommenden Tagen obduziert werden. Die Polizei will sich danach zu dem Fall näher äußern. Im Zusammenhang mit dem Leichenfund kam es laut RNV am Montagmorgen auch zu Störungen auf den Strecken der Straßenbahnlinien 6, 6A und 7.