Haben wir uns schon mehr oder weniger an das Maskentragen gewöhnt; oder erleben wir die Masken immer noch als lästiges Zeug? Masken werden uns aber so oder so im Alltag erhalten bleiben, und wir werden die Schutzmasken verordneterweise weiterhin tragen müssen.

Stellen wir uns nun vor: Die Corona-Pandemie und alles, was uns daran erinnert, würde bald vorüber sein und alle Einschränkungen samt Masken im Gesicht werden der Vergangenheit angehören. Bleiben werden uns immer noch die unsichtbaren Masken, als liebgewonnene Schutzvorrichtungen und Fassaden, hinter denen Menschen ihr wahres Gesicht verbergen und den wahren Zustand ihres Seelenlebens verheimlichen.

Botschaft des Psalms

Dass dies bei den Christen nicht so sein sollte und dass sie eine Alternative haben, vermittelt die Botschaft des Psalms 139: „Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ob ich liege oder gehe, so bist du um mich. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand gelegt.“

Die göttliche Botschaft hier lautet: Wer auf Gott vertraut und wessen Seele Gott durchflutet, der braucht weder sein Äußeres noch sein Inneres, weder sein Gesicht noch sein Seelenleben zu verbergen. Ein Mensch, dessen Herz Gott durchscheint, darf immer vortreten in Wahrheit und braucht nichts zu verstecken.

Von Fesseln befreit

Die Annahme der liebenden Zuwendung Gottes, wonach Gott um jeden einzelnen Menschen wisse, ihn sehe und zu ihm stehe, müsste eigentlich ausreichen, um von inneren Zwängen und Fesseln befreit zu leben. Solch’ ein Mensch sollte immer und zu jeder Zeit sein wahres Gesicht und den wahren Zustand seiner Seele zeigen können. Weil Gott ihn mit seinen liebenden Augen anschaut und stets seine Hand hält über ihn, darf solch’ ein Mensch jede Art von Maske ablegen und leben ohne Angst vor negativen Folgen seiner Taten.

Heilige Mutter Teresa von Kalkutta, die Apostelin der Liebe, die für eine Kultur des Lächelns eintrat, hatte es so ausgedrückt: Wir werden nie wissen, wie viel Gutes ein einfaches Lächeln hervorbringen kann. Ein Lächeln sei wie eine Berührung. „Wer lächelt“, so sagte sie, „schenkt sein Herz“.

Im Herzen berühren

Auch wir sind als Christen berufen, mit unseren Augen zu lächeln und im Herzen einander zu berühren. Die unsichtbaren Masken, die unser fröhlich lachendes Herz verbergen, sollen abgelegt werden, damit durch unsere lächelnden Augen unser liebendes Herz zum Vorschein kommen könne. Als Christen brauchen wir keine unsichtbaren Masken, weder als Versteck und Fassade noch als Sicherheit und Schutz – weil wir im Vertrauen auf Gott, so wie wir sind, vor ihm stehen dürfen.

Als Erlöste von allen fesselnden Zwängen, deren Seele Gott durchflutet, sollten wir immer bereit sein, trotz manch’ notwendiger räumlichen Distanz, unserem Nächsten vertrauensvoll zu begegnen und ihn mit dem liebenden Herzen wie mit ausgebreiteten Armen in Empfang zu nehmen.

Der Autor

Mijo Ikic, 64, Diplom-Theologe und Pastoralreferent, ist Seelsorger im Klinikum der Stadt Ludwigshafen.