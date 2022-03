Brückenkaffee: Hartnäckig

Bereits seit Jahren „bewirtet“ ein harter Kern von Frühaufstehern jeden zweiten Mittwoch im Monat von 7 bis 9 Uhr Radfahrer an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke – reicht ihnen einen Kaffee, Obst oder Gebäck. 20 Muffins verteilten die Mitglieder des Brückenkaffees zu Beginn der ehrenamtlichen Aktion als Stärkung und Belohnung an jene Pendler, die in die Pedale treten und das Auto dafür stehen lassen. Während so mancher hinter dem Steuer seines Pkw im Stau daneben etwas neidisch nach draußen blickte. Das preisgekrönte Angebot hat sich mittlerweile herumgesprochen, auch die Oberbürgermeisterin hat es schon besucht und den Machern einen Fuffi zugesteckt. Inzwischen vergeben die wackeren Fahrradlobbyisten täglich bis zu 200 der kleinen runden Kuchen, was dreierlei bedeuten kann: Das Ganze kommt gut an, die Muffins sind verdammt lecker – oder im Idealfall: beides. Bisher ist das Radlerfrühstück übrigens nie ausgefallen, was zeigt: Die Jungs und Mädels sind hartnäckig. Wohl nur so bekommt die Verkehrswende irgendwie gebacken.

Ukraine: Hilfsbedürftig

Es ist herzerwärmend, dass sich viele Menschen in dieser Stadt und in der Region ebenso wie überall in Europa für die Geflüchteten aus der Ukraine engagieren. Tatsächlich fühlt es sich gerade so an, dass alle zusammenstehen. Hoffentlich hält das nicht nur einige Wochen, sondern länger an. In Ludwigshafen wird es nicht nur sehr schwer werden, Wohnungen für die Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet zu finden. Auch auf die gebeutelten Kitas und Schulen kommen neue Herausforderungen zu. Ehrenamtlicher Einsatz ist etwas Wunderbares. Aber freiwillige Helfer allein können diese neue Flüchtlingskrise nicht stemmen.

Filmfestival: Hollylud

Keine Frage: Der Erfolg des Filmfestivals hat ursächlich mit dem attraktiven Standort zu tun. Die Kombination Kino und Rheinufer ist einfach unschlagbar und macht aus der Industriestadt für wenige Wochen ein kleines „Hollylud“. Dass Festivaldirektor Kötz und die Verwaltung an der Parkinsel festhalten wollen – wer mag es ihnen verdenken. Andererseits hinterlassen Tausende Gäste, schweres Gerät, Auf- und Abbauarbeiten ihre Spuren auf dem Areal. Auch das ist nun mal ein Fakt. Die entscheidende Frage ist daher: Lassen sich die Schäden und die Belastungen so minimieren, dass man eine solche Veranstaltung in einem sensiblen Schutzgebiet vertreten kann? Verantwortliche der Verwaltung und die Festivalmacher sagen ja, manche Anwohner und Umweltfachleute kategorisch nein. Dieser (fast schon ideologische) Konflikt lässt sich wohl kaum komplett lösen. In solchen Fällen sind Kompromisse angesagt, die beide Seiten ohne Scheuklappen miteinander aushandeln sollten, statt übereinander zu lästern. Das wäre großes Kino. Vorhang auf.