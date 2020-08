Der Förderverein Maudacher Jubiläen veranstaltet am Samstag ab 20 Uhr ein Open-Air-Kino im Maudacher Schlosshof. Gezeigt wird „Leberkäsjunkie“ nach einem Bestseller von Rita Falk. Die Hauptdarsteller sind Sebastian Bezzel und Simon Schwarz. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein bietet Getränke und verpackte Snacks an. Einlass mit freier Platzwahl ist ab 19.30 Uhr. Laut Förderverein werden im Schlosshof Felder markiert. Das soll dabei helfen, die Abstandsregeln einzuhalten. Besucher werden gebeten, Sitzgelegenheiten selbst mitzubringen. Weitere Informationen unter www.maudach.de/oa-kino.html. Anmeldungen sind unter Telefon 0621/5295-381 oder per Mail an OpenAirKino@Maudach.de erwünscht. Bei ungünstiger Witterung werden die angemeldeten Gäste per E-Mail über das Ausweichquartier informiert.