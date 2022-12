Die Ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG) unterstützt Anwohner der Ludwigshafener Notwohngebiete zum Jahreswechsel mit Lebensmitteltüten. Menschen aus Mundenheim-West und Bayreuther Straße (West) seien von der Inflation und den gestiegenen Energiepreisen ganz besonders betroffen. Die ÖFG habe sich daher entschieden, ihnen vor Ort zum Jahreswechsel eine kleine Unterstützung zukommen zu lassen. Wie bereits in den Weihnachtszeiten 2020/21 werden prall gefüllte Lebensmitteltüten verteilt. In Mundenheim-West findet die Aktion am 23. Dezember um 14 Uhr im Haus der Begegnung in Kooperation mit dem Jugendzentrum und der Straßensozialarbeit stattfinden. In der Bayreuther Straße (Kita Abenteuerland) beginnt die Verteilung bereits um 10 Uhr. Finanziert wurden die Tüten von der „Aktion 72“ und privaten Spendern, unterstützt vom Kooperationspartner der Rewe Südwest.

ÖFG: 50 Jahr Sozialarbeit

Seit über 50 Jahren leistet die Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen GmbH (ÖFG) Sozialarbeit in den Notwohngebieten der Stadt. Sie begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien, berät und hilft alleinstehenden Menschen und Flüchtlingen in den Notwohngebieten, betreut unbegleitete minderjährige Ausländer und organisiert die medizinische Versorgung für Menschen am Rand der Gesellschaft, die den Zugang zum regulären Gesundheitssystem verloren haben (Street Doc).