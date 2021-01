Die Ökumenische Fördergemeinschaft unterstützt die Bewohner der Notwohngebiete zum Jahreswechsel mit Lebensmitteltüten.

Die Menschen aus den Notwohngebieten Mundenheim-West und Bayreuther Straße sind von der Corona-Krise ganz besonders betroffen, schreibt die Ökumenische Fördergemeinschaft (ÖFG) in einer Mitteilung. Man habe sich daher dazu entschieden, den Bewohnern eine kleine Unterstützung zukommen zu lassen. Wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr hat die Gemeinwesenarbeit der ÖFG in Kooperation mit dem Emmi-Knauber-Hort in der Bayreuther Straße Lebensmitteltüten verteilt. Die Tüten waren gefüllt mit Kaffee, Tee, Nudeln, Gewürzen und anderen Leckereien. 50 Bewohner hätten sich am 22. Dezember sehr über die Pakete gefreut, so die ÖFG. Am kommenden Donnerstag seien nun die Bewohner des Notwohngebiets Mundenheim-West an der Reihe und dürften sich ebenfalls auf Lebensmitteltüten freuen. Die Aktion findet im Haus der Begegnung in Kooperation mit dem Jugendzentrum Mundenheim statt.

Seit fast 50 Jahren leistet die Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen GmbH Sozialarbeit in den Notwohngebieten der Stadt. Aktuell gelte es, den Menschen aus diesen Gebieten unter der erschwerten Lebenssituation wegen der Corona-Auflagen besonders zu helfen.