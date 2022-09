Als Hans-Werner Kleiber 1968 Mitglied der Lebenshilfe Ludwigshafen wurde, ahnte er nicht, dass sie ihn fast sein ganzes Leben lang begleiten würde. Vor wenigen Tagen wurde er bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Vereins aus dem aktiven Ehrenamt verabschiedet.

Judith Heer, Vorsitzende der Stiftung der Lebenshilfe Ludwigshafen, dankte dem in Maxdorf lebenden 89-Jährigen für seine „Professionalität, sein selbstloses Engagement, seine große Energie und für Rat und Tat, Hilfe und Unterstützung auch bei schwierigen Themen und Projekten“. Von Anfang an unterstützte Kleiber den Verein als aktives Vorstandsmitglied, zunächst kaufmännisch.

Anfang der 1970er-Jahre verlagerte sich sein Schwerpunkt auf Kontakte mit Verwaltung und Politik. In den vergangenen 30 Jahren betreute er alle Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Wohnhäusern und der Integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe Ludwigshafen. Dazu zählen unter anderem der Neubau des Kurt-Hahn-Hauses in Maxdorf oder das 2015 in Oppau, Kirchenstraße, neu errichtete Wohnhaus, das seinen Namen trägt: Hans-Werner-Kleiber-Haus.

Mehrfach geehrt

Am 5. Januar 1999 nimmt die Stiftung der Lebenshilfe Ludwigshafen ihre Arbeit auf. Im ersten Stiftungsvorstand: Hans-Werner Kleiber, zuständig für Buchhaltung, Kassenführung, Spenden und Jahresrechnung. Bis heute war er Mitglied im Stiftungsvorstand und lange Jahre als Vorsitzender tätig. Im Laufe seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten erfuhr er mehrere Ehrungen: Im Mai 1984 erhielt er die Silberne Ehrennadel der Lebenshilfe, im Dezember 2003 die Goldene Ehrennadel der Lebenshilfe und im Mai 2009 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz.