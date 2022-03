Weil das Hedy-Erlenkötter-Haus in Oggersheim umgebaut wird, sucht die Lebenshilfe Ludwigshafen dringend eine vorübergehende Unterkunft für 22 Bewohner. Etwas Passendes zu finden ist nicht so einfach, wie die Geschäftsführerin berichtet. Gesucht werde bereits seit mehr als einem Jahr.

Im Hedy-Erlenkötter-Haus steht ein Komplettumbau beider Gebäude an, wie die Lebenshilfe-Geschäftsführerin Silke Methe sagt. Deshalb suche man dringend eine vorläufige Unterkunft für 22 Bewohner in Ludwigshafen oder dem näheren Umland. In Frage kämen etwa auch Frankenthal, Worms, Bad Dürkheim oder Neustadt. Laut Methe ist die bisherige Suche erfolglos geblieben, obwohl die Lebenshilfe viel versucht habe. So seien unter anderem Wohnungsbaugesellschaften, Kirchengemeinden und der Hotel- und Gaststättenverband zu leerstehenden Hotels angefragt worden. Auch über private Kontakte sei man nicht weitergekommen.

Mindestens 21 Zimmer

Die gesuchte Immobilie muss mindestens 21 Zimmer haben, wobei ein Doppelzimmer oder im Notfall auch zwei Doppelzimmer möglich wären. Sieben Zimmer müssen rollstuhlgerecht sein. Auch ein Bad sollte zumindest so ausgestattet sein, dass es barrierefrei und auch von Rollstuhlfahrern mit Lifter oder Duschstuhl genutzt werden kann, wie die Lebenshilfe informiert. Zudem muss es eine Küche zur Versorgung geben und mindestens zwei Geschirrspülmaschinen. Zusätzlich werden zwei Räume gebraucht, die von den sechs Betreuern als Büros genutzt werden können. Ein Lager oder Keller für Lebensmittel, Getränke und Hygienebedarf wird ebenfalls benötigt, ebenso wie ein Raum zum Waschen und Trocknen.

1976 erbaut

Das Hedy-Erlenkötter-Haus wurde 1976 als erstes Wohnangebot der Lebenshilfe Ludwigshafen für Menschen mit geistiger Behinderung in eigener Trägerschaft erbaut. 1996 kam ein neuer Anbau hinzu, das bisherige Gebäude wurde umfangreich renoviert. Nun sind erneut Arbeiten notwendig.

Noch Fragen?

Der Umzug ist für September geplant. Die Lebenshilfe Ludwigshafen ist laut Silke Methe für jeden Hinweis dankbar. Ansprechpartner ist Jochen Weiler, Telefon: 0621 300128-18, E-Mail:jochen.weiler@lebenshilfe-lu.de.