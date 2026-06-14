Hühnerstall, Sitzplätze, sichere Wege: der neue Außenbereich am Wohnhaus Böhl der Lebenshilfe wächst zusammen. Bei der Eröffnung des „Gartens für alle“ leuchteten viele Augen.

Bewohnersprecher Daniel und Einrichtungsleiter Markus Kercher gaben mit geübtem Scherenschnitt das Kleinod rund um das 2017 eröffnete Wohnhaus frei, in dem 17 Bewohner ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. „Der Garten war bis dahin für unsere Bewohner nicht optimal, enthielt viele Stolperfallen und war für die Rollstuhlfahrer komplett ungeeignet.“ So erklärte Kercher, warum er vor zwei Jahren auf die Idee gekommen ist, das Gelände so umzugestalten, dass es für Bewohner und Mitarbeiter zu einem Ort des Austauschs und der Erholung wird.

Viele Spenden gesammelt

Gelungen ist das letztlich durch enorm viel Eigenleistung, rund 70.000 Euro (inklusive 20.000 Euro der Stiftung Lebenshilfe) an großen und vielen kleineren Spenden sowie mit dem handwerklichen Können von Landschaftsgärtner und -planer Marcus Eichenlaub.

Der hatte die gemeinsamen Wünsche und Vorstellungen der Bewohner perfekt umgesetzt. „Man muss einfach flexibel sein und alle Akteure mit ins Boot nehmen“, verriet der Gartenbauer das Geheimnis seiner Arbeit und erklärte außerdem die größte Schwierigkeit bei Planung und Umsetzung: „Alles Wasser von den Dachflächen versickert hier auf dem Gelände. Das sollte so erhalten bleiben.“ Insgesamt stammte ein Großteil der Ideen und Anregungen aber von den Bewohnern selbst, die in allen Planungsphasen aktiv eingebunden waren. „Das sind letztlich ja auch die künftigen Nutzer“, unterstrich Einrichtungsleiter Kercher.

„Geboren wurde die Idee vor zwei Jahren“, erinnerte Lebenshilfe-Geschäftsführer Hans-Christoph Ketelhut bei der offiziellen Einweihung. Damals sei Kercher mit seiner Vorstellung für die Umgestaltung und Umnutzung auf ihn zugekommen. „Jetzt ist es fertig. Und es ist schön geworden.“ Sein Dank galt allen, die den „Garten für alle“ mit Geld, Arbeit und Muskelkraft unterstützt hatten. Und auch Judith Heer, als Vorsitzende der Stiftung Lebenshilfe formelle Hauseigentümerin, bedankte sich für den neuen Garten, der mit kleinem Teich, vielen Aufenthaltsmöglichkeiten, Hochbeeten und Hühnerstall überzeugt.

„Danke an die großen und kleinen Spender. Danke an Markus Kercher, der vieles angeleiert hat, danke an die Eltern und Betreuer der Bewohner und danke an die Bewohner für die Mitarbeit“, schloss sie nahezu alle Anwesenden in ihre Dankesworte ein. Dem schloss sich Bewohnersprecher Daniel an: „Wir sind froh, dass wir das jetzt alles geschafft haben.“

Immerhin hatten alle gemeinsam das große Ziel vor Augen, wollten den Garten zu einem altersgerechten, barrierefreien und demenzfreundlichen Außenbereich umgestalten – und damit auch die Lebensqualität aller Bewohner signifikant verbessern. Ein Vorhaben, das tatsächlich nahezu perfekt gelungen ist, wie die leuchtenden Augen bei der Eröffnung verrieten.