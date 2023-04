In Lebensgefahr schwebt ein 64-Jähriger, nachdem er auf seinem Fahrrad von einer Straßenbahn frontal erfasst worden ist. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann am Montagvormittag in Mannheim-Neckarau unterwegs, als er an einem Bahnübergang sowohl eine rote Ampel als auch das gelbe Warnlicht des Schienenverkehrs missachtet haben soll. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr war über mehrere Stunden gesperrt. Hinweise an die Polizei: 0621 174-4222.