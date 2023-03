Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Begleitet von Protesten ist die AfD am Samstag auf dem Europaplatz in den Bundestagswahlkampf gestartet. Obwohl mit Tino Chrupalla Bundesprominenz angereist war, kamen nur etwa 50 Besucher zu der Veranstaltung. An der Gegen-Demo nahmen rund 100 Menschen teil. Nach Angaben der Polizei lief alles friedlich ab.

Der AfD-Kreisverband Ludwigshafen hatte am Samstag ab 13 Uhr zur der Wahlkampf-Veranstaltung auf dem Europaplatz eingeladen. Als Gastredner gekommen war der Bundessprecher und stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende