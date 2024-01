Dass die Ludwigshafener CDU Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) vorwirft, die medizinische Versorgung an die Wand zu fahren, wie Stadtratsfraktionschef Peter Uebel (59) zuletzt meinte, will der Vorderpfälzer Grünen-Bundestagsabgeordnete Armin Grau (64, Altrip) so nicht stehen lassen. „Ich freue mich sehr, dass Herr Uebel feststellt, dass die Reformen in der hausärztlichen Versorgung in die richtige Richtung gehen. Die Aufhebung des Budgetdeckels und die Einführung einer Vorhaltepauschale sowie einer Versorgerpauschale für chronisch Kranke helfen den Hausärzten und den Patienten“, entgegnet Grau, langjähriger Chefarzt des Klinikums. Auch für die Fachärzte würden viele Verbesserungen geschaffen, etwa durch Versorgungsmöglichkeiten, die sowohl Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte bei gleicher Bezahlung anbieten könnten. „Den Bürokratieabbau nehmen wir mit Dutzenden neuen Maßnahmen aktuell in den Fokus. Wichtige, wie das elektronische Rezept, wurden kürzlich bereits beschlossen.“ Mit dem Transparenzgesetz werde die Liquidität der Krankenhäuser mit mehreren Milliarden Euro deutlich verbessert, und zwar nicht nur durch vorgezogene Auszahlungen. „Dazu müssen sich Bund und Länder jetzt dringend einigen. Als Berichterstatter der Grünen für die Krankenhausreform und für die Reform der ambulanten Versorgung kümmere ich mich seit dem Start der Ampel-Regierung sehr intensiv um diese Bereiche zum Wohl der Gesundheitsversorgung“, bilanziert Grau.