Durch einen lauten Knall ist eine Anwohnerin der Hagenstraße (Edigheim) laut Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. Im Anschluss sah sie einen beschädigten Audi A3, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Zum möglichen Unfallverursacher, der vermutlich bei einem Wendemanöver gegen den geparkten Wagen stieß, konnte sie lediglich angeben, dass es sich um einen silberfarbenen Mercedes handeln soll. Dieser hatte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Ford im Hemshof beschädigt

Zeugen sucht die Polizei auch für eine zweite Unfallflucht. Am Samstag zwischen 7 und 10 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer ein Ford Focus beschädigt, der in der Sauerbruch-/Ecke Röntgenstraße (Hemshof) am rechten Fahrbahnrand geparkt war beschädigt. Sachschaden: 1000 Euro. Hinweise an die Polizei jeweils unter Telefon 0621 963-2222.