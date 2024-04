[Aktualisiert 13.10 Uhr] Zu einem Großeinsatz im Bereich der Großpartstraße im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen ausgerückt. Anwohner berichten von einem lauten Knall am Morgen. Nach Angaben von Nachbarn kam es zu einer Verpuffung mit kleinem Folgebrand und kurzer Rauchentwicklung, teilt die Feuerwehr mit, die um 7.23 Uhr alarmiert wurde. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr ein zerborstenes Anlagenteil und in diesem Bereich eine vorerst unbekannte Flüssigkeit vor. Der betroffene Betriebsbereich wurde vorsorglich evakuiert. Die Ausbreitung der chemischen Flüssigkeit wurde umgehend gestoppt und das Produkt mit Bindemittel aufgenommen. Mit den Mess- und Analysegeräte der Feuerwehr Ludwigshafen wurde die Flüssigkeit zur weiteren Sicherung analysiert. Das umliegende Stadtgebiet wurde aus Sicherheitsgründen mit mehreren Messfahrzeugen überwacht. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Zwei Firmenmitarbeiter wurden leicht verletzt. Die Katastrophenschutzeinheiten betreuten weitere 46 Menschen aus dem betroffenen Betriebsbereich und der Nachbarschaft. Die Polizei und die Gewerbeaufsicht hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Bereich rund um das Gelände war während des Einsatzes großflächig abgesperrt. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, die Polizei, die Gewerbeaufsicht, die Stadtentwässerung, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Einheiten des Katastrophenschutzes Ludwigshafen soziale Betreuung, Modul Führung, Verpflegung, Behandlung 2 und zur Unterstützung Messfahrzeuge der Feuerwehr Speyer und Frankenthal. Insgesamt waren am Einsatz 91 Personen beteiligt. Für die Sicherung des Stadtschutzes wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, Oppau und Maudach abgestellt. Während des Großeinsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Maudach zu einem Kleinbrand einer Heizungsanlage in der Windestraße (Maudach) gerufen. Die Feuerwehr löschte den Brand und räumte die Überreste aus dem betroffenem Bereich.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehr Maudach mit 9 Einsatzkräften und einem Fahrzeug und Polizei.

